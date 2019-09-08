Тото Вольф: нравится формат «Суперпоула» и гонки класса GT

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал мнение об изменении формата квалификации после событий в Монце.
«От болельщиков и по телевизору мы слышим о том, что нынешний формат квалификации считается зрелищным и интересным. Однако также нам нужно осознать, что на трассах с сильным влиянием слипстрима на результат мы порой можем видеть вот такие странные ситуации.
Лично мне нравится формат «Суперпоула», он мне нравится на примере гонок класса GT, он нравился мне в туринговых гонках. Бывает очень интересно сосредоточиться только на одной машине, следить за одним пилотом по ходу всего круга. Хотя очевидно, что на такой формат потребуется гораздо больше времени. Лично я готов для обсуждений, самому мне нравятся оба формата», – приводит слова Вольфа интернет-портал Crash.net.
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