Ферстаппен не исключил, что когда-нибудь его напарником станет Леклер

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сказал, что они с Шарлем Леклером из «Феррари» прекрасно ладили бы друг с другом, если бы выступали за одну команду.
«Мы с Шарлем смогли бы ужиться в одной команде. Каждый из нас стремится победить, но мы уважаем друг друга. Не стану отрицать, конфликты между нами не исключены, но такого, что было между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом в «Мерседесе», не будет», — цитирует Ферстаппена La Gazzetta dello Sport.
Хэмилтон и Росберг, выступая за «Мерседес», не раз сталкивались между собой на трассе. Один из самых ярких моментов — столкновение на Гран-при Испании 2016 года, где оба гонщика сошли на первом круге.
Ферстаппен связан контрактом с «Ред Булл» до конца 2020 года, а Леклер в 2018-м, в бытность пилотом «Заубера», подписал долгосрочное соглашение с «Феррари», рассчитанное до окончания сезона-2022.
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