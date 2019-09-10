Браун сравнил Леклера с Шумахером после его победы в Монце

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал выступление гонщика «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Италии, где ему удалось выстоять под натиском представителей «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.

«Когда «Феррари» побеждает в Монце, начинается настоящая вечеринка. Это и случилось в воскресенье, когда Шарль Леклер увидел клетчатый флаг. Это напомнило мне гонку 2003 года, когда Михаэль Шумахер за рулём F2003-GA и Хуан Пабло Монтойя за рулём Williams FW25 сражались на протяжении почти всей гонки.

Битва между Михаэлем и Хуаном Пабло на первом круге в шикане «Роджа» была очень похожа на то, что устроили Леклер и Льюис Хэмилтон в «Аскари» на 23-м круге. Гонщик «Феррари» не сдался и действовал на пределе довзоленного, как всегда поступают и должны поступать великие чемпионы.

В целом машина «Феррари» немного уступает «Мерседесу». Но в «Феррари» выжали максимум из того, что у них есть, за счёт чего Шарль атаковал в квалификации, отзащищался в гонке и одержал вторую победу подряд. Последним гонщиком «Феррари», кто выиграл эти две гонки, был Михаэль в 1996-м. Возможно, история начинает повторяться», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.

Леклер выиграл обе гонки после летнего перерыва: Гран-при Бельгии и Италии.

