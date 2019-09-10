Хэмилтон: специально пропустил бы Боттаса в Монце, если бы не ошибся

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что пропустил бы своего напарника Валттери Боттаса в ходе Гран-при Италии, чтобы тот мог побороться за победу с Шарлем Леклером из «Феррари».
На протяжении долгого времени главным преследователем Леклера был Хэмилтон, но британец, резина на машине которого понемногу приходила в негодность, так и не смог обойти монегаска. Ближе к концу гонки к ним подобрался Боттас, после чего Хэмилтон ошибся на торможении в первом повороте и потерял позицию.
«Мы не обсуждали это. Но он ехал на секунду на круге быстрее меня… Я знал, что у меня уже не будет возможности побороться с ним, потому что мои шины «умирали».
Если бы я не проехал прямо в первом повороте, в ближайшие два круга я пропустил бы Валттери. Я же понимал, что он едет гораздо быстрее и имеет шанс на победу в гонке. А это для команды важнее всего», — цитирует Хэмилтона RaceFans.
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