Источник: Шумахер находится в сознании
9 сентября появилась информация, что семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, продолжающего восстанавливаться после тяжёлых травм головы, тайно перевезли в клинику в Париже. Неназванный член медицинского персонала клиники заверил представителей издания Le Parisien, что Шумахер действительно пребывает в этом госпитале и находится в сознании.
«Да, он у нас. Могу вас заверить: он в сознании», — сказал собеседник издания.
Также сообщается, что навестить Шумахера приехал президент ФИА Жан Тодт, возглавлявший «Феррари», когда за неё выступал Михаэль.
Шумахер получил тяжёлые травмы головы после падения на горнолыжном курорте в декабре 2013 года. Официальной информации о состоянии его здоровья не поступало.
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