Источник: Шумахер находится в сознании

9 сентября появилась информация, что семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, продолжающего восстанавливаться после тяжёлых травм головы, тайно перевезли в клинику в Париже. Неназванный член медицинского персонала клиники заверил представителей издания Le Parisien, что Шумахер действительно пребывает в этом госпитале и находится в сознании.

«Да, он у нас. Могу вас заверить: он в сознании», — сказал собеседник издания.

Также сообщается, что навестить Шумахера приехал президент ФИА Жан Тодт, возглавлявший «Феррари», когда за неё выступал Михаэль.

Шумахер получил тяжёлые травмы головы после падения на горнолыжном курорте в декабре 2013 года. Официальной информации о состоянии его здоровья не поступало.

