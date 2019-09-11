Вильнёв: Леклер — как Магнуссен, выдавил Хэмилтона, срезал шикану

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал выступление гонщика «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Италии, где ему на протяжении долгого времени пришлось сдерживать натиск Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
На 23-м круге гонки в Монце Леклер, который в итоге выиграл заезд, и Хэмилтон чуть было не столкнулись. Монегаск жёстко защищался перед шиканой и не позволил чемпиону мира выйти вперёд.
«Он вытолкал Льюиса на траву», — цитирует Вильнёва Motorsport Magazin.
В другом эпизоде Леклер срезал шикану и вернулся на трассу впереди Хэмилтона.
«Он срезал вторую шикану и остался впереди на выходе из поворота, а судьи даже не рассматривали этот момент. Надо судить его так, как любого другого гонщика. А в то воскресенье он сделал Магнуссена», — добавил канадец.
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