Россиянка Сидоркова стала претенденткой на участие в женских гонках W Series
16-летняя российская автогонщица Ирина Сидоркова попала в список претенденток на участие во втором сезоне чемпионата W Series, сообщает пресс-служба первенства.
С 16 по 18 сентября в Альмерии пройдут тесты, во время которых 14 гонщиц, желающих попасть в W Series, поработают на симуляторе и на трассе. Ориентиры для них установят Бейтске Виссер и Мики Кояма, выступавшие в первенстве в сезоне-2019. Восемь гонщиц, которые продемонстрируют наилучшие показатели, присоединятся к пелотону W Series в 2020 году — в дополнение к лучшим 12 участницам сезона-2019.
Первой чемпионкой W Series стала представительница Великой Британии Джейми Чедвик. В семи гонках она одержала две победы и на 10 очков опередила Виссер, на счету которой одна победа.
W Series опубликовала видео лучших моментов первого сезона
Победительница женской серии намекнула, что рассчитывает на место в «Уильямсе»
- 11 сентября 2019
-
13:52
-
13:12
-
12:02
-
11:00
-
09:59
-
09:08
-
00:59
- 10 сентября 2019
-
23:31
-
22:59
-
21:58
-
20:53
-
20:40
-
18:58
-
17:47
-
16:25
-
16:02
-
15:07
-
13:55
-
13:11
-
12:17
-
11:16
-
10:29
-
10:00
-
09:01
-
00:40
- 9 сентября 2019
-
23:38
-
22:24
-
21:41
-
20:38
-
19:47
-
18:36
-
17:49
-
16:31
-
16:18
-
15:54
Партнерский контент