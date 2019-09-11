Россиянка Сидоркова стала претенденткой на участие в женских гонках W Series

16-летняя российская автогонщица Ирина Сидоркова попала в список претенденток на участие во втором сезоне чемпионата W Series, сообщает пресс-служба первенства.

С 16 по 18 сентября в Альмерии пройдут тесты, во время которых 14 гонщиц, желающих попасть в W Series, поработают на симуляторе и на трассе. Ориентиры для них установят Бейтске Виссер и Мики Кояма, выступавшие в первенстве в сезоне-2019. Восемь гонщиц, которые продемонстрируют наилучшие показатели, присоединятся к пелотону W Series в 2020 году — в дополнение к лучшим 12 участницам сезона-2019.

Первой чемпионкой W Series стала представительница Великой Британии Джейми Чедвик. В семи гонках она одержала две победы и на 10 очков опередила Виссер, на счету которой одна победа.

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