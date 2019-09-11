Прост открестился от обвинений в адрес Хюлькенберга

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост, занимающий должность неисполнительного директора «Рено», открестился от своих слов в адрес немецкого гонщика Нико Хюлькенберга, который покинет команду после сезона-2019.

Ранее Прост сказал, что в команде приняли решение расстаться с Хюлькенбергом по причине его пессимизма и неверия в перспективы команды. Пользователь Reddit спросил француза в «Инстаграме», действительно ли он говорил такие слова в интервью.

«Я никогда не говорил ничего подобного», — написал Прост в ответ болельщику.

С 2020 года напарником австралийца Даниэля Риккардо в «Рено» станет французский пилот Эстебан Окон, ныне резервный гонщик «Мерседеса». Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подтвердил, что у команды не будет возможности досрочно вернуть Окона, если возникнет такая необходимость — француз останется в «Рено» как минимум до 2021 года включительно.