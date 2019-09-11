Чемпион Формулы-1 сравнил Леклера с легендарным теннисистом Федерером

Чемпион Формулы-1 1979 года Джоди Шектер, завоевавший титул в составе «Феррари», сравнил Шарля Леклера со знаменитым теннисистом 38-летним швейцарцем Роджером Федерером, лидером по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».

После летнего перерыва 21-летний Леклер открыл счёт своим победам в Формуле-1, выиграв Гран-при Бельгии, а затем закрепил успех в Монце.

«Он прекрасный, приятный в общении парень. Я считаю его Федерером Формулы-1. Надеюсь, он добьётся серьёзных результатов.

Забавно, но до этого я никогда, смотря на гонщиков, не думал: вау! Леклер — первый. Должен сказать, хотя ненавижу такое говорить, что я в восхищении от этого парня. Я всегда говорю, что он спокоен и невероятно талантлив. Ему ещё нужно немного собраться. Но как такой человек мог появиться в Монако? Вот что меня удивляет», — цитирует Шектера RaceFans.

На протяжении долгого времени Шектер оставался последним чемпионом в составе «Феррари», пока в команду не пришёл Михаэль Шумахер, прервавший чёрную полосу в 2000 году.

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