В «Хаасе» рассчитывают объявить имя второго пилота перед Гран-при Сингапура

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил надежду, что они смогут объявить имя второго пилота до Гран-при Сингапура. На это место претендует действующий пилот команды Ромен Грожан и Нико Хюлькенберг.



«Мы надеемся сделать объявление о контракте на следующей неделе. Выбирая между Нико Хюлькенбергом и Роменом Грожаном, мы ещё не приняли окончательного решения, но скоро оно последует.



Я не хочу обсуждать финансовый аспект Хюлькенберга. Если он хочет большего, то ему нужно принять решение.



Верляйн? Он был в списке кандидатов в 2017 году, но он отсутствовал в Формуле-1 два года. Пару гонок назад он узнавал у меня о возможности занять место в команде, но я ответил отказом», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport-Total.