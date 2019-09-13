Бинотто: настанет момент, когда Мик Шумахер будет готов к Ф-1

По мнению руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, рано или поздно пробьётся в Ф-1. В настоящее время 20-летний Шумахер-младший выступает в Формуле-2, защищая цвета команды «Према».

«Мик серьёзно прогрессирует, чего мы и ожидали в последние несколько лет. Сейчас он получает полезный опыт в Формуле-2. Настанет момент, когда он будет готов к Формуле-1. Мы много вложили в него, потому что верим, что он в состоянии стать хорошим гонщиком Ф-1», — цитирует Бинотто Inside Racing.

За два этапа до окончания сезона Шумахер, на счету которого победа в спринте на «Хунгароринге», занимает 11-е место в личном зачёте Ф-2. В минувшем сезоне немецкий гонщик стал чемпионом европейской Формулы-3.

