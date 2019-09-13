Бинотто: настанет момент, когда Мик Шумахер будет готов к Ф-1
По мнению руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, рано или поздно пробьётся в Ф-1. В настоящее время 20-летний Шумахер-младший выступает в Формуле-2, защищая цвета команды «Према».
«Мик серьёзно прогрессирует, чего мы и ожидали в последние несколько лет. Сейчас он получает полезный опыт в Формуле-2. Настанет момент, когда он будет готов к Формуле-1. Мы много вложили в него, потому что верим, что он в состоянии стать хорошим гонщиком Ф-1», — цитирует Бинотто Inside Racing.
За два этапа до окончания сезона Шумахер, на счету которого победа в спринте на «Хунгароринге», занимает 11-е место в личном зачёте Ф-2. В минувшем сезоне немецкий гонщик стал чемпионом европейской Формулы-3.
Эксперты назвали шансы сына Шумахера выиграть чемпионат Формулы-1
- 13 сентября 2019
-
10:08
-
09:02
-
00:12
- 12 сентября 2019
-
23:32
-
23:02
-
22:03
-
20:17
-
19:30
-
18:30
-
17:15
-
16:47
-
15:36
-
14:27
-
13:36
-
12:34
-
10:54
-
10:11
-
09:18
-
00:35
- 11 сентября 2019
-
23:55
-
22:53
-
22:00
-
20:57
-
19:00
-
18:04
-
17:23
-
16:45
-
16:06
-
15:15
-
14:50
-
13:52
-
13:12
-
12:02
-
11:00
-
09:59
Партнерский контент