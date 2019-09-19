Выбрав Грожана вместо Хюлькенберга, «Хаас» сэкономит почти $ 10 млн

Одной из причин решения американской команды Формулы-1 «Хаас» продлить контракт с французским пилотом Роменом Грожаном, а не взять на его место немца Нико Хюлькенберга могла стать финансовая составляющая. По информации Auto Motor und Sport, спонсоры Грожана приносят в «Хаас» от $ 4 до 5 млн. Кроме того зарплата самого Грожана очевидно ниже, чем гонорар, который получает в заводской команде «Рено» Хюлькенберг. По подсчётам немецких журналистов, в общей сложности решение сохранить Грожана могло позволить «Хаасу» сэкономить почти $ 10 млн.



Ранее в ходе сезона-2019 «Хаас» лишился своего титульного спонсора — производителя энергетических напитков Rich Energy.

Источник: Хюлькенберг может перейти в «Альфа Ромео»