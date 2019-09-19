Клэр Уильямс: уважаю решение Кубицы уйти из команды

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс прокомментировала решение Роберта Кубицы покинуть команду по окончании сезона-2019.

«Хотела бы поблагодарить Роберта за его усердную работу. Уважаю его решение покинуть команду по окончании сезона-2019. Роберт был важным членом нашего коллектива в качестве резервного гонщика, после чего стал призовым пилотом.

Мы благодарим его за непрекращающиеся усилия в эти непростые сезоны и желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — приводит слова Уильямс пресс-служба команды.

После 14 этапов сезона «Уильямс» занимает последнее место в Кубке конструкторов. Единственное очко команде принёс Кубица, финишировавший 10-м на Гран-при Германии.

Кубица смог вернуться в Формулу-1, несмотря на то что получил тяжёлые травмы в раллийной аварии в феврале 2011 года.