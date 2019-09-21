Главный соперник Васильева в КМ потерял первое место из-за отказа приборов

В пятницу прошёл второй гоночный день этапа Кубка мира по бахам — Бахи Иордании. Участников ожидало два спецучастка и сервис между ними в легендарной «марсианской» пустыне Вади Рам. Первые 50 км открывающим экипажем ехал Халид Аль-Кассими, но потом попал в навигационную ловушку, с которой столкнулись многие гонщики. Кассими пришлось возвращаться на шесть километров назад. Оставшиеся 150 километров «открывашкой» ехал российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова. Уже ближе к финишу их догнал и обогнал аргентинский гонщик Орландо Терранова, который после небольшой навигационной ошибки также потерял первую позицию, а за два километра до финиша еще и пробил колесо, что не помешало ему показать лучшее время. Васильев и Жильцов стали третьим.



После 30-минутного сервиса гонщиков ждала перегруппировка. Длина третьего спецучастка бахи составляла 80 км, «марсианские» пейзажи становились более захватывающими. У лидера гонки Террановы вышли из строя навигационные приборы, и он откатился на третье место. Якуб Пшигонски на «МИНИ» поднялся на первую позицию, а Васильев и Жильцов — на вторую. Теперь россияне проигрывают две минуты Пшигонски и на одну опережают Терранову — главного конкурента в общем зачёте.

Посмотреть видеообзор дня можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.