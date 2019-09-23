Видео: обзор финальной гонки сезона IndyCar

Вчера, 22 сентября, гонкой в Лагуна Секе завершился очередной сезон IndyCar. Чемпионом стал американский гонщик Джозеф Ньюгарден, повторивший успех 2017 года.

Победу в заезде одержал дебютант сезона американец Колтон Херта, вторым финишировал австралиец Уилл Пауэр, а замкнул тройку новозеландец Скотт Диксон. Ньюгарден финишировал восьмым.

Посмотреть видеообзор гонки можно на «Чемпионате».

В общем зачёте отрыв Ньюгардена от француза Симона Пажно, его ближайшего преследователя, составил 25 очков. Александер Росси (США), ставший третьим по итогам сезона, уступил победителю 33 очка. Места с четвёртого по шестое заняли Диксон, Пауэр и швед Феликс Розенквист, чьи отставания — 63, 91 и 216 очков соответственно.

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