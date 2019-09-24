Р. Браун призвал не бояться смены формата гоночного уик-энда

Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун немного прояснил ситуацию с идеей внедрения квалификационной гонки в следующем сезоне. По словам функционера, это будет не более чем эксперимент, но даже с учётом этого решение о смене формата уик-энда ещё не принято.
«Говоря о правилах и регламенте, в последние дни я читал много разных комментариев пилотов, которые касались возможной смены формата уик-энда и сомнений связанных с этой идеей. Чтобы избежать недопонимания, подчеркну, что речь идёт об эксперименте, который призван превратить Гран-при в менее предсказуемые события.
Хочу сделать акцент на слове «эксперимент», в этом вся суть. Это небольшой образец, который задаст направление для будущего. Мы понимаем, что нынешний формат квалификации также захватывающий, но нужно убедиться в том, что центральное событие уик-энда — сама гонка, максимально хороша. Сколько бы ты не проводил симуляций, вы не получите более точной информации, чем после проезда по трассе. Команды и Формула-1 рассматривают вариант с изменением формата в небольшом количестве уик-эндов. Момент, когда спортивный и технический регламент ещё стабильны — идеален для подобных оценок.
Как бы то ни было, решение ещё не принято. Мы обговариваем последние детали. Но в целом обратная связь в основном позитивная. Понимаю, что кто-то может быть обеспокоен, но мы не должны бояться экспериментировать, в противном случае мы не будем добиваться прогресса. Мы не стремимся к переменам ради перемен. Мы хотим сделать наш спорт лучше", — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.
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