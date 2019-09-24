«Феррари» вспомнила «торпеду» Квята в Сочи

В преддверрии Гран-при России «Феррари» вспомнила события этапа в Сочи трёхлетней давности, когда Даниил Квят, выступавший тогда за «Ред Булл», врезался в Себастьяна Феттеля из «Феррари».
«Что это такое: 180 градусов чистой скорости, адреналин и иногда влетающая торпеда? Конечно, это впечатляющий третий поворот в Сочи», — сказано в подписи к фотографии, размещённой в официальном «твиттере» «Феррари».
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
Феттель, в которого Квят врезался на Гран-при России 2016 года, дал тогда Даниилу прозвище Торпеда. Та гонка стала последней для россиянина в составе «Ред Булл». Перед Гран-при Испании его перевели в «Торо Россо», а в ходе сезона-2017 расстались с ним. 2018 год Квят отработал на симуляторе «Феррари», а в 2019-м вернулся в «Торо Россо».
- 24 сентября 2019
-
16:30
-
16:06
-
15:03
-
14:35
-
14:08
-
13:06
-
12:50
-
12:32
-
12:07
-
11:19
-
11:00
-
10:04
-
09:05
-
01:04
- 23 сентября 2019
-
23:54
-
23:10
-
22:18
-
20:59
-
19:59
-
18:59
-
18:00
-
17:58
-
16:10
-
15:44
-
15:03
-
14:51
-
14:46
-
14:20
-
14:01
-
13:08
-
12:36
-
12:05
-
11:47
-
10:55
-
10:01