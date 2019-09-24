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«Феррари» вспомнила «торпеду» Квята в Сочи

«Феррари» вспомнила «торпеду» Квята в Сочи
Авто / Формула-1 0

В преддверрии Гран-при России «Феррари» вспомнила события этапа в Сочи трёхлетней давности, когда Даниил Квят, выступавший тогда за «Ред Булл», врезался в Себастьяна Феттеля из «Феррари».

«Что это такое: 180 градусов чистой скорости, адреналин и иногда влетающая торпеда? Конечно, это впечатляющий третий поворот в Сочи», — сказано в подписи к фотографии, размещённой в официальном «твиттере» «Феррари».

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Феттель, в которого Квят врезался на Гран-при России 2016 года, дал тогда Даниилу прозвище Торпеда. Та гонка стала последней для россиянина в составе «Ред Булл». Перед Гран-при Испании его перевели в «Торо Россо», а в ходе сезона-2017 расстались с ним. 2018 год Квят отработал на симуляторе «Феррари», а в 2019-м вернулся в «Торо Россо».

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