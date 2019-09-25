Феттеля назвали Королём улиц в «твиттере» Формулы-1
Победа на Гран-при Сингапура позволила Себастьяну Феттелю, выступающему за «Феррари», выйти в лидеры неофициального зачёта, в котором учитываются только гонки на уличных трассах.
В сезоне-2019 прошли три этапа на уличных трассах: Гран-при Азербайджана, Монако и Сингапура. Все три гонки выиграли разные пилоты: в Баку победил Валттери Боттас из «Мерседеса», в Монако успех отпраздновал его напарник Льюис Хэмилтон, а в Сингапуре — Феттель. Однако по очкам, заработанным на этих трёх этапах, Феттелю нет равных. На счету немца 58 очков, а Хэмилтон и Боттас отстают от него на 3 и 8 очков соответственно.
В официальном «твиттере» Формулы-1 опубликовали фотоколлаж, назвав Феттеля Королём улиц.
Посмотреть фотоколлаж можно в «Твиттере».
Видео: Хэмилтон прервал интервью Феттеля, поздравив его с победой
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