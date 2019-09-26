Источник: Путин поддержал перенос Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург

Президент Российской Федерации Владимир Путин и руководство Формулы-1 ведут переговоры о проведении этапа в Санкт-Петербурге, сообщает Daily Mail.
По информации издания, Путин поддержит переезд Гран-при России на новое место. Возможно, речь идёт про новый автодром «Игора», строительство которого завершается в окрестностях Санкт-Петербурга. Если планы будут претворены в жизнь, Гран-при России покинет Сочи и может переехать в Санкт-Петербург уже в 2021 году. Такой переезд соответствует стремлению владельцев Ф-1 компании Liberty Media проводить этапы в городах, узнаваемых во всём мире.
Гран-при России в Сочи появился в календаре Формулы-1 в сезоне-2014, в год проведения зимних Олимпийских игр. Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун интересовался возможностью провести российский этап в Санкт-Петербурге ещё до того, как было заключено соглашение с Сочи.
На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.
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