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Источник: Путин поддержал перенос Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург

Источник: Путин поддержал перенос Гран-при России
Источник: Путин поддержал перенос Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург
Авто / Формула-1 0

Президент Российской Федерации Владимир Путин и руководство Формулы-1 ведут переговоры о проведении этапа в Санкт-Петербурге, сообщает Daily Mail.

По информации издания, Путин поддержит переезд Гран-при России на новое место. Возможно, речь идёт про новый автодром «Игора», строительство которого завершается в окрестностях Санкт-Петербурга. Если планы будут претворены в жизнь, Гран-при России покинет Сочи и может переехать в Санкт-Петербург уже в 2021 году. Такой переезд соответствует стремлению владельцев Ф-1 компании Liberty Media проводить этапы в городах, узнаваемых во всём мире.

Гран-при России в Сочи появился в календаре Формулы-1 в сезоне-2014, в год проведения зимних Олимпийских игр. Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун интересовался возможностью провести российский этап в Санкт-Петербурге ещё до того, как было заключено соглашение с Сочи.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.

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