Албон: я не сравниваю себя с Квятом

Пилот «Ред Булл» Александер Албон в преддверии Гран-при России Формулы-1 заявил, что не сравнивает себя с Даниилом Квятом из «Торо Россо», а сосредоточен на том, чтобы добиваться максимума в имеющихся условиях.

«Я, честно говоря, об этом не думаю и не сравниваю себя с Квятом. Каждый из нас сосредоточен на том, чтобы добиться максимума в имеющихся условиях», — передаёт слова гонщика корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Кроме того, Албон прокомментировал предстоящий штраф в пять позиций за замену компонентов двигателя.

«Посмотрим, чего нам удастся добиться с машиной, каким будет наш темп на одном быстром круге, а после этого будет понятно, на что мы можем рассчитывать в контексте штрафа за замену мотора», — сказал гонщик.

Также Албон прокомментировал недавний этап в Сингапуре, где, несмотря на проблемы, ему удалось заработать очки.

«Да, гонка в Сингапуре прошла не совсем так, как мы планировали, но я считаю, что в конце концов всё закончилось окей. В квалификациях возникли проблемы, но гоночный темп — и в той же Спа, и в Монце тоже — был неплохим. Теперь я чувствую себя более уверенно. На фоне Макса я выступил не так уж и плохо. Конечно, всегда хочется быть впереди напарника, но я демонстрирую прогресс и обретаю уверенность», — добавил пилот.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.

