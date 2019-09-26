Российский гонщик: Алонсо хочет пройти процесс изучения ралли-рейдов экстерном

Пилот ZAVIDOVO RACING TEAM Фёдор Воробьёв, планирующий принять участие на Ралли Марокко в категории Т3, прокомментировал дебют двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо в этой гонке.
«Мой первое знакомство с Кубком мира по ралли-рейдам произошло год назад на Ралли Марокко. Для меня стал сюрпризом уровень сложности на этой гонке, требовательность трассы и необходимость постоянной концентрации на протяжении всех пяти дней. В этом году в списке участников заявлен Фернандо Алонсо — ему придется адаптироваться на ходу, изучать все премудрости ралли-рейдов на месте.
В этом году я проехал все этапы Кубка мира ФИА по ралли-рейдам и бахам. Марокко – это как выпускной экзамен за весь сезон: тут будут и дюны, как в Абу-Даби, и каменистые дороги, как в Катаре, и горные участки, как в Испании, и водные преграды, как в Италии. Фернандо должен будет пройти весь этот гоночный процесс изучения ралли-рейдов экстерном, но он — один из величайший пилотов за все историю автоспорта. Я думаю, у него все получится. Конечно же, к нему будет повышенное внимание со стороны болельщиков и прессы, что также сделает непростым первое выступление в Кубке мира, но наш экипаж желает Алонсо удачи!" — заявил Воробьёв.
Экипаж Воробьёва и его штурмана Кирилла Шубина в прошедшие выходные одержал победу на этапе Кубка мира ФИА по бахам в Иордании в категории Т3. Теперь на счету у российского экипажа четыре победы в этом сезоне.
Кубок мира по бахам. Категория T3. Общий зачёт
Фёдор Воробьёв — 132 очка
Микеле Чинотто — 110
Сантьяго Наварро — 76
Адель Абдулла — 45
Александр Доросинский — 43.
Посмотреть видеообзор о победе экипажа ZAVIDOVO RACING TEAM вы можете на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.
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