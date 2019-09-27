Тильке: где будет проходить Гран-при России? Это абсолютно политическое решение

Архитектор гоночных трасс Герман Тильке, одним из проектов которого является «Сочи Автодром», прокомментировал слухи о том, что с 2021 года Гран-при России переедет из Сочи на новую трассу рядом с Санкт-Петербургом.



«О том, что Формула-1 в России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург, я услышал только сегодня. Насколько я понимаю, пока это не больше чем слухи.



Мне сложно говорить, какой город в России больше подойдёт для Формулы-1 — Сочи, Москва или Санкт-Петербург. Вы можете спросить меня о технических аспектах той или иной трассы, но интересоваться моим мнением, где может или должен проходить Гран-при в России, бесполезно. Просто потому что это абсолютно политическое решение — где будет сказано проводить гонку, в том городе и появится этап Формулы-1», — заявил Тильке в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.