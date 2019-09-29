Мазепин и Мацусита избежали переломов в серьёзной аварии в гонке Ф-2 в Сочи

Спринтерская гонка Формулы-2 в Сочи была прервана почти на час красными флагами из-за серьёзной аварии на первом же круге гонки. В инциденте поучаствовали россиянин Никита Мазепин, стартовавший с поул-позишен, и японец Нобухару Мацусита. Мазепин срезал трассу во втором повороте, но, в отличие от Джека Эйткена не следовал инструкциям гоночной дирекции и не объехал поворот слева рядом с отбойником. В итоге, когда сделавший всё по правилам Эйткен начал возвращаться на трассу, то задел колесо ехавшего правее Мазепина. Болид россиянина отбросило в сторону Мацуситы.
Мазепин сам покинул автомобиль, в то время как Мацусита жаловался на боль в ноге — его аккуратно извлекли медики. Обоих гонщиков доставили в медицинский пункт трассы. При этом твиттер-аккаунт Формулы-2 сообщил, что оба пилота избежали в аварии переломов.
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