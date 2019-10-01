Чандок: в Сочи увидели отблески прежнего Феттеля

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандок прокомментировал результат Гран-при России. Чандок, являющийся экспертом Sky Sports, высоко оценил выступление пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.

«Когда Феттель лидировал, мы увидели отблески прежнего Себастьяна. Он оторвался и хорошо атаковал повороты, действовал уверенно, в этом сезоне ему такого не хватало.

«Феррари» поступила правильно, решив отложить размен. У Феттеля была хорошая скорость, Леклер мог лишь следовать за ним. Когда они первым позвали в боксы Леклера, стало понятно, что его в итоге пропустят вперёд.

Думаю, сам Леклер был недоволен, что не происходит обмен позициями, он уже начал немного отставать. Но я не понимаю, почему «Феррари» сразу не прояснила эту ситуацию», — цитирует Чандока DriveTribe.