Маркес избежал серьёзных травм в аварии и не снимется с этапа MotoGP

Руководитель «Хонды» Альберто Пуч сообщил, что Марк Маркес, попавший в тяжёлую аварию в первой тренировке Гран-при Таиланда, избежал серьёзных травм и сможет выступить во второй тренировке. Маркеса, вылетевшего в седьмом повороте трассы, сначала доставили в медицинский центр автодрома, а затем перевезли в госпиталь для углублённого обследования.

«Он, как вы видели, попал в крупную аварию, но, к счастью, с ним всё в порядке. Мы побывали в госпитале, чтобы всё проверить. Они провели МРТ, и выяснилось, что всё в порядке.

Конечно, у него немного болят спина и нога, но ничего такого, о чём стоило бы беспокоиться. Сегодня нам повезло. Ему, вероятно, понадобятся ещё какие-то процедуры, но он вернётся на трассу в соответствии с планом», — цитирует Пуча Autosport.