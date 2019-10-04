Маркес избежал серьёзных травм в аварии и не снимется с этапа MotoGP

Руководитель «Хонды» Альберто Пуч сообщил, что Марк Маркес, попавший в тяжёлую аварию в первой тренировке Гран-при Таиланда, избежал серьёзных травм и сможет выступить во второй тренировке. Маркеса, вылетевшего в седьмом повороте трассы, сначала доставили в медицинский центр автодрома, а затем перевезли в госпиталь для углублённого обследования.
«Он, как вы видели, попал в крупную аварию, но, к счастью, с ним всё в порядке. Мы побывали в госпитале, чтобы всё проверить. Они провели МРТ, и выяснилось, что всё в порядке.
Конечно, у него немного болят спина и нога, но ничего такого, о чём стоило бы беспокоиться. Сегодня нам повезло. Ему, вероятно, понадобятся ещё какие-то процедуры, но он вернётся на трассу в соответствии с планом», — цитирует Пуча Autosport.
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