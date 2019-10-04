Штурман Кротова: очень интересно посмотреть на Алонсо на «мини-Дакаре»

Четвёртый, и заключительный, этап Кубка мира по ралли-рейдам пройдёт в Марокко с 4 по 9 октября по маршруту Фес-Эрфуд-Фес. Всего гонщикам предстоит преодолеть 2596 километров, из них 1868 придутся на спецучастки, что на 500 километров больше, чем год назад.
Марокканскую гонку по праву считают своеобразной подготовкой к «Дакару», многие гонщики даже называют это ралли «мини-Дакаром». Давид Кастера, бывший мотоциклист и экс-штурман Стефана Петеранселя и Сириля Депре, второй год возглавляет Ралли Марокко и уже в прошлый раз приготовил интересную трассу, полную навигационных ловушек. Сейчас он пошёл ещё дальше и повысил сложность гонки: теперь на двух спецучастках дорожные книги будут выдаются не накануне, а непосредственно перед стартом.
«Ралли Марокко — очень интересная гонка, легендарная. На ней собираются основные игроки, которые едут на «Дакар». Кто-то решает свои вопросы по текущему положению в Кубке мира, а кто-то готовится конкретно к предстоящему «Дакару», испытывая новые решения. Мы с моим пилотом Денисом Кротовым приехали перед гонкой в Эрфуд на тесты, провели два полноценных дня. Мы привыкали к обновленной машине, так как она с другими уже возможностями, ведь скорости уже другие. На тестах были все, «звёздные мальчики» тоже присутствовали. Были и Карлос Сайнс, и Стефан Петерансель. Они занимались по своей программе, мы по своей, используя инженерию команды X-Raid.
Я думаю, гонка будет очень интересной, список участников можно назвать «мини-Дакаром» по составу участников. На этой гонке будет разыгрываться титул обладателя Кубка мира между Стефаном Петеранселем и Нассером Аль-Аттией. Дебютировать будет Фернандо Алонсо. Мы наблюдаем за ним, видим его публикации в социальных сетях. То к Нассеру приедет потренироваться в Катар, то тестируется в Южной Африке, то в Намибии. Будет очень интересно за ним посмотреть», — поделился ожиданиями от Ралли Марокко штурман Дениса Кротова Дмитрий Цыро.
Рассказ штурманов российских экипажей о Ралли Марокко вы можете посмотреть на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.
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