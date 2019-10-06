Баттон раскритиковал командную тактику «Феррари»: не понимаю, что они там делают

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон признался, что его удивила командная тактика «Феррари» во время Гран-при России. По мнению Баттона, команда ошиблась во время гонки, что и привело к упущенной победе. На старте Себастьян Феттель должен был обогнать своего напарника Шарля Леклера, а затем пропустить его вперёд. Но в итоге Феттель ослушался и не стал выполнять поручение. В итоге он сошёл с трассы из-за проблем с двигателем.

«Я не понимаю, что они там делают в «Феррари», почему они пытались пропустить вперёд Леклера, если Феттель был намного быстрее?! Они бы не получили никаких преимуществ! Феттелю пришлось бороться за это место. И весьма странно, что ему нужно было от него отказаться.

Можно спокойно продолжать с двумя пилотами в лидерах, но сейчас в «Феррари» складывается весьма странная ситуация», — цитирует Баттона GPBlog.