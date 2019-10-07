Официально подтвердили замену Гасли на Ямамото в 1-й тренировке Гран-при Японии

В «Торо Россо» сообщили, что японский гонщик Наоки Ямамото, который при поддержке «Хонды» выступает в Супер Формуле и Super GT, сядет за руль вместо Пьера Гасли в первой тренировке Гран-при Японии. Во второй тренировке Гасли вернётся за руль.

«Мы уверены, Наоки получит удовольствие, после того как проедет в первой тренировке на одной из лучших трасс в мире. Он талантливый гонщик, действующий чемпион главных японских гоночных серий. Он прекрасно знаком с трассой в Сузуке», — цитирует руководителя «Торо Россо» Франца Тоста пресс-служба команды.

За пять этапов до окончания сезона «Торо Россо», на счету которой 55 очков, занимает шестое место в Кубке конструкторов.

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», имеет в своём активе 33 очка и занимает 12-е место в личном зачёте.

Квят признался, что матерится по-русски, но чаще по-итальянски