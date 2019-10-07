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Алонсо избежал проколов и впервые попал в топ-10 на КМ по ралли-рейдам

Алонсо избежал проколов и впервые попал в топ-10 на КМ по ралли-рейдам
Авто / Формула-1 0

Накануне прошёл второй гоночный день Ралли Марокко. Многие в этот день подолгу не могли взять скрытые навигационные точки, и не всегда это была ошибка штурмана, передаёт корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.

Победу на спецучастке в очередной раз одержал гонщик из Катара Нассер Аль-Аттия: на преодоление почти 400 км ему потребовалось 4 часа 55 минут. Вторым стал поляк Якуб Пшигонски, который накануне из-за проблем с тормозами финишировал лишь 28-м, проиграв победителю 57 минут. Третьим финишировали Стефан и Андреа Петерансель. Интересно, что за невзятие одной навигационной точки они должны были быть оштрафованы на 40 минут, но наказание так и не выписали.

Фернандо Алонсо, накануне заработавший сразу три прокола колеса, справился с проблемами намного лучше и финишировал 10-м. На таком же месте Алонсо теперь и в общем зачёте. «Длинный спецучасток, мы впервые попали в топ-10. Будем надеяться на дальнейшее улучшение в понедельник!» — написал испанец в своём «инстаграме».

В генеральной классификации Аль-Аттия занимает первую строчку, его напарник по команде Джиниэл де Вильерс второй, отставая на 17 минут, а третьими идут супруги Петерансель, они уступают южноафриканцу меньше минуты.

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