Бывший пилот российской команды Ф-1 вёл машину одной рукой на этапе DTM

Бывший пилот Формулы-1 немец Тимо Глок, выступавший за «Джордан», «Тойоту» и «Вёрджин»/«Марусю», а ныне выступающий в DTM за BMW, рассказал, как сложился для него финальный этап сезона.

В начале субботней гонки Глоку пришлось пилотировать машину одной рукой, придерживая другой рукой дверь, поскольку одно из креплений, удерживавших её, ослабло. Видео доступно в официальном «твиттере» DTM.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

«В какой-то момент на втором круге дверь сорвало. Сперва всё было в порядке, но затем дверь начало выворачивать наружу, и из-за этого я очень медленно ехал на прямых», — цитирует Глока Motorsport.

Глок провёл пит-стоп на 10-м круге из 38, и механики не только сменили шины, но и закрепили дверь как следует. На финише он занял шестое место.

«После пит-стопа у меня был хороший темп и я смог догнать соперников», — добавил он.