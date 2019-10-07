Бывший пилот российской команды Ф-1 вёл машину одной рукой на этапе DTM

Бывший пилот Формулы-1 немец Тимо Глок, выступавший за «Джордан», «Тойоту» и «Вёрджин»/«Марусю», а ныне выступающий в DTM за BMW, рассказал, как сложился для него финальный этап сезона.
В начале субботней гонки Глоку пришлось пилотировать машину одной рукой, придерживая другой рукой дверь, поскольку одно из креплений, удерживавших её, ослабло. Видео доступно в официальном «твиттере» DTM.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
«В какой-то момент на втором круге дверь сорвало. Сперва всё было в порядке, но затем дверь начало выворачивать наружу, и из-за этого я очень медленно ехал на прямых», — цитирует Глока Motorsport.
Глок провёл пит-стоп на 10-м круге из 38, и механики не только сменили шины, но и закрепили дверь как следует. На финише он занял шестое место.
«После пит-стопа у меня был хороший темп и я смог догнать соперников», — добавил он.
- 7 октября 2019
-
14:21
-
13:12
-
13:01
-
12:25
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
10:39
-
10:14
-
08:55
-
00:56
- 6 октября 2019
-
23:25
-
22:51
-
21:53
-
20:57
-
19:53
-
18:29
-
17:32
-
16:56
-
16:35
-
15:37
-
14:12
-
12:56
-
11:26
-
10:54
-
10:46
-
09:31
-
01:09
- 5 октября 2019
-
23:46
-
23:42
-
22:24
-
20:56
-
19:56
-
18:44
-
17:53