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Риккардо: японцы безумны, но в хорошем смысле

Риккардо: японцы безумны, но в хорошем смысле
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо в преддверии Гран-при Японии поделился впечатлениями от предыдущих посещений страны.

«Нет другого места, похожего на Японию: классная культура, уникальная, и вообще это очень интересный опыт. Еда здесь потрясающая, а люди безумны, но в хорошем смысле», — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.

На счету Риккардо восемь стартов на Гран-при Японии: один в составе «ХРТ», два за «Торо Россо» и пять за «Ред Булл». Лучшим результатом австралийца в Сузуке является третье место, добытое в 2017 году.

В сезоне-2019 Риккардо, на счету которого 34 очка, занимает 10-е место в личном зачёте. У его напарника Нико Хюлькенберга также 34 очка, однако австралиец опережает немца по дополнительным показателям.

Гран-при Японии пройдёт с 11 по 13 октября.

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