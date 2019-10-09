Риккардо уладил с бывшим менеджером дело на $ 12 млн

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо и его бывший менеджер Гленн Бивис пришли к соглашению в деле на $ 12 млн, сообщает ESPN.

Риккардо, который до сезона-2018 выступал за «Ред Булл», с 2019 года выступает за «Рено». Бивис утверждал, что гонщик не выплатил ему комиссионные в размере 20% от базового оклада Риккардо, а именно $ 12 млн, и дело было передано в суд.

Сегодня, 9 октября, стало известно, что Риккардо и Бивис смогли довориться. Подробности соглашения не раскрываются, однако стороны выпустили совместное заявление.

«Даниэль Риккардо и Гленн Бивис рады подтвердить, что им удалось достичь мирового соглашения в отношении сумм, причитающихся Гленну, и завершить тем самым разбирательство в Высоком суде Лондона. Даниэль и Гленн желают друг другу успехов в их будущих начинаниях», — сказано в заявлении.