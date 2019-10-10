Видео: болельщик в форме Феттеля попросил автограф у Боттаса

В официальном «твиттере» «Мерседеса» появилось видео автограф-сессии гонщика команды Валттери Боттаса. К Боттасу подошёл болельщик в форме Себастьяна Феттеля, выступающего за «Феррари», но финн и ему не отказал в автографе.

В «Мерседесе» с юмором отреагировали на ситуацию.

«Себ, если хочешь автограф — стоит только попросить», — сказано в подписи к видео.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «Твиттере».

Соблюдение расписания Гран-при Японии оказалось под угрозой из-за тайфуна «Хагибис», который, как ожидается, накроет Сузуку в субботу. Из-за тайфуна уже отменили гонки поддержки Формулы-1, а квалификацию могут отменить либо перенести.

Гран-при Японии должен пройти с 11 по 13 октября.