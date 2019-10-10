«Выступлю на катере». Ферстаппен отреагировал на угрозу тайфуна

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в шутку пообещал, что в любом случае выступит в квалификации Гран-при Японии, даже если планы организаторов сорвёт тайфун. Из-за тайфуна «Хагибис» уже отменили гонки поддержки Формулы-1, а квалификацию могут отменить либо перенести.

«У меня наготове катер, так что я готов выступить в субботу. Вообще, станет ясно, сможем ли мы выступить или нет. На данный момент не кажется, что мы выступим в субботу. В воскресенье всё вроде будет нормально, но посмотрим», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

За пять этапов до окончания сезона на счету Ферстаппена, выигравшего Гран-при Австрии и Германии, 212 очков. В личном зачёте голландец располагается на четвёртом месте, уступая три очка Шарлю Леклеру из «Феррари».

Ферстаппен участвовал в переговорах «Ред Булл» с «Хондой»