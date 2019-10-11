Японию может накрыть самый мощный тайфун за последние 60 лет

Супертайфун «Хагибис», приближающийся к берегам Японии, может оказаться самым мощным тайфуном за последние 60 лет, сообщает Channel News Asia.
Из-за «Хагибиса» организаторам спортивных мероприятий уже пришлось корректировать планы. Так, организаторы Гран-при Японии Формулы-1 третью тренировку отменили, а квалификацию перенесли на воскресенье. Кроме того, были отменены два матча Кубка мира по регби, также запланированные на субботу.
По информации синоптиков, «Хагибис» может оказаться мощнее тайфуна «Ида», из-за которого в 1958 году погибло 1269 человек.
В пятничное расписание уик-энда Формулы-1 в Сузуке никаких изменений внесено не было. Протокол первой тренировки возглавил Валттери Боттас из «Мерседеса», а российский гонщик Даниил Квят («Торо Россо») стал 16-м.
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