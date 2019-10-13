Боттас выиграл Гран-при Японии Формулы-1, Квят — одиннадцатый

На автодроме «Сузука» завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Японии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Феттель чуть не допустил фальстарт и, как и его напарник Шарль Леклер, сразу же пропустил вперёд Боттаса. При этом в первом повороте Леклер столкнулся с Максом Ферстаппеном — этот инцидент стюарды будут расследовать после гонки.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал одиннадцатым, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. Из-за ошибки итоги ГП Японии подведены по 52-му кругу, Перес сохранил 9-е место
Формула-1. Гран-при Японии
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 53 круга
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Александер Албон («Ред Булл»)
5. Карлос Сайнс («Макларен»)
6. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
7. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
8. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
11. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
12. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг (не финишировал)
18. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал.
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