Боттас выиграл Гран-при Японии Формулы-1, Квят — одиннадцатый

На автодроме «Сузука» завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Японии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Феттель чуть не допустил фальстарт и, как и его напарник Шарль Леклер, сразу же пропустил вперёд Боттаса. При этом в первом повороте Леклер столкнулся с Максом Ферстаппеном — этот инцидент стюарды будут расследовать после гонки.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал одиннадцатым, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.



ПРОДОЛЖЕНИЕ. Из-за ошибки итоги ГП Японии подведены по 52-му кругу, Перес сохранил 9-е место



Формула-1. Гран-при Японии



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 53 круга

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Александер Албон («Ред Булл»)

5. Карлос Сайнс («Макларен»)

6. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг

7. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

8. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

11. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

12. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг (не финишировал)

18. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал.