Перес: манёвр Гасли на Гран-при Японии был глупым, и ему это сошло с рук

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес назвал глупым манёвр пилота «Торо Россо» Пьера Гасли на Гран-при Японии. По мнению мексиканца, француз должен быть рад, что ему сошли с рук подобные действия.

«Это был необязательный контакт. Я опережал его и оставил достаточно места. Вы же видели, он даже на бордюр не заезжал. А я был впереди на свежих шинах и шёл последний круг гонки. Это был очень глупый поступок с его стороны. И ему это сошло с рук. Ему просто повезло, но он мог разрушить свою гонку и лишиться очков», — приводит слова Переса Motorsport Week.



Напомним, Перес сошёл после контакта с Гасли, однако всё-таки оказался классифицирован на девятой позиции благодаря подведению итогов по 52-му кругу.