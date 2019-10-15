«Просто надо лучше работать». Феттель — об отставании от «Мерседеса»

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал отставание команды из Маранелло от «Мерседеса», который доминирует в Формуле-1 с сезона-2014, когда в чемпионат вернулись турбомоторы. В сезоне-2019 «Мерседес» завоевал Кубок конструкторов за четыре этапа до конца сезона.

«Не думаю, что нам чего-то не хватает. Нам просто надо лучше работать. Мы усердно работаем, но ещё не вышли на уровень, которого можно достичь.

В прежние годы «Мерседес» показал, что можно выступать лучше, и они в состоянии поддерживать этот уровень. Они стабильны и очень редко ошибаются. Если команда обеспечивает себе Кубок конструкторов за четыре этапа до конца сезона, значит, она многое делает лучше, чем все остальные», — приводит слова Феттеля RaceFans.