Ферстаппен не рад популярности у болельщиков

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что очень устаёт от популярности у болельщиков, особенно когда находится дома в Нидерландах.

«С этим нужно смириться. Тут ничего не поделать. Конечно, я хотел бы не выделяться, особенно когда нахожусь в Нидерландах и провожу время с сестрой и братом. Но теперь это невозможно.

Досадно. Не говорю, что болельщики меня раздражают. Они ведь пытаются быть добрыми, просто просят сфотографироваться. Но иногда я просто не настроен на это. Я хочу не фотографироваться, а просто провести время с семьёй. Но я понимаю, что это иногда невозможно», — приводит слова Ферстаппена Yahoo Sports.

Напомним, на Гран-при Японии Ферстаппен вынужден был сойти из-за проблем с машиной. На первом круге он столкнулся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.