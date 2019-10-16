Ферстаппен не рад популярности у болельщиков

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что очень устаёт от популярности у болельщиков, особенно когда находится дома в Нидерландах.
«С этим нужно смириться. Тут ничего не поделать. Конечно, я хотел бы не выделяться, особенно когда нахожусь в Нидерландах и провожу время с сестрой и братом. Но теперь это невозможно.
Досадно. Не говорю, что болельщики меня раздражают. Они ведь пытаются быть добрыми, просто просят сфотографироваться. Но иногда я просто не настроен на это. Я хочу не фотографироваться, а просто провести время с семьёй. Но я понимаю, что это иногда невозможно», — приводит слова Ферстаппена Yahoo Sports.
Напомним, на Гран-при Японии Ферстаппен вынужден был сойти из-за проблем с машиной. На первом круге он столкнулся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.
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