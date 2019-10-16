Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен не рад популярности у болельщиков

Ферстаппен не рад популярности у болельщиков
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что очень устаёт от популярности у болельщиков, особенно когда находится дома в Нидерландах.

«С этим нужно смириться. Тут ничего не поделать. Конечно, я хотел бы не выделяться, особенно когда нахожусь в Нидерландах и провожу время с сестрой и братом. Но теперь это невозможно.

Досадно. Не говорю, что болельщики меня раздражают. Они ведь пытаются быть добрыми, просто просят сфотографироваться. Но иногда я просто не настроен на это. Я хочу не фотографироваться, а просто провести время с семьёй. Но я понимаю, что это иногда невозможно», — приводит слова Ферстаппена Yahoo Sports.

Напомним, на Гран-при Японии Ферстаппен вынужден был сойти из-за проблем с машиной. На первом круге он столкнулся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

Пат Ферстаппенов. Главный талант Ф-1 недоволен командой, а идти некуда
Сезон-2020 — последний шанс «Ред Булл» сделать Макса самым молодым чемпионом мира. Сам голландец уже не верит в «быков»?
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019