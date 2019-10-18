В «Мерседесе» пообещали не делать Хэмилтона первым пилотом
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что его подопечные Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас будут получать равные возможности на фоне борьбы за титул в оставшихся гонках 2019 года. За четыре этапа до окончания сезона Хэмилтон опережает Боттаса на 64 очка.
«Нам нужно продолжать поддерживать ценности, в отношении которых мы определились ранее. Мы всегда играли честно. Вы же видите, как это трудно бывает в наше время.
Мы хотим, чтобы наши гонщики боролись друг с другом. Валттери сильно отстаёт по очкам, на две с половиной победы за четыре гонки до конца. Но мы дадим пилотам равные возможности. Их дело — выложиться на трассе», — приводит слова Вольфа Sport24.co.za.
Напомним, «Мерседес» уже обеспечил себе Кубок конструкторов.
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