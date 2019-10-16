У «Макларена» появились вопросы к Ф-1 на фоне игнорирования Сайнса

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс ещё после Гран-при Бельгии жаловался, что его почти не показывали в телетрансляции. По подсчётам Сайнса, его машину было видно на картинке на протяжении всего 15 секунд, что могло не понравиться спонсорам команды.
На Гран-при Японии ситуация повторилась, и Дэниел Макьюэн, отвечающий в «Макларене» за отношения со спонсорами, рассказал, что в команде попросили Ф-1 прояснить ситуацию.
«Мы работаем над этим. Мы ведём переговоры с Ф-1 по этому вопросу. Это очень важно для гонщиков и наших партнёров. Мы пребываем в постоянном контакте с Ф-1 и стремимся к тому, чтобы гонщики чаще появлялись на экранах», — приводит слова Макьюэна Sports Mole.
За четыре этапа до окончания сезона Сайнс, на счету которого 76 очков, занимает шестое место в личном зачёте.
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