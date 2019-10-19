Алонсо допустил возвращение в Формулу-1

Испанский гонщик Фернандо Алонсо допустил возращение в Формулу-1, отметив, что единственной проблемой может стать возраст.

«Когда прихожу в паддок и встречаюсь с кем-то из команд Формулы-1, то чувствую огромное уважение со стороны людей. И это не из-за моих достижений на трассе. Они так относятся ко мне из-за того, что я делаю вне её пределов.

Знаю, что вернуться в Формулу-1 будет всё труднее из-за возраста, но не считаю возвращение невозможным. У меня было время отдохнуть и привести мысли в порядок. Теперь я могу вернуться и получить от этого удовольствие, что было невозможно в последние годы, когда я выступал в чемпионате», — приводит слова Алонсо AS со ссылкой на испанскую версию журнала GQ.