Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Кубица пропустит первую тренировку Гран-при Мексики, за руль сядет Латифи

Кубица пропустит первую тренировку Гран-при Мексики, за руль сядет Латифи
Авто / Формула-1 0

Призовой пилот «Уильямса» поляк Роберт Кубица пропустит первую тренировку этапа Формулы-1 в Мехико, а вместо него за руль сядет резевный гонщик канадец Николас Латифи.

«Отдам машину Николасу в первой тренировке, поэтому мне придётся быстро познакомиться с трассой во второй сессии», — приводит слова Кубицы пресс-служба команды.

«С нетерпением ожидаю возможности вернуться за руль в Мехико. Такое чувство, что со времени моего предыдущего появления, в Спа, прошло уже много времени. У меня был шанс выступить в первой тренировке в Мексике в прошлом году, поэтому я примерно понимаю, чего ожидать.

Моя цель остаётся неизменной: чисто провести сессию и помочь команде найти направление, в котором надо работать», — сказал Латифи.

Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.

Источник: Штайнер встретился со спонсорами Кубицы
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019