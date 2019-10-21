Кубица пропустит первую тренировку Гран-при Мексики, за руль сядет Латифи

Призовой пилот «Уильямса» поляк Роберт Кубица пропустит первую тренировку этапа Формулы-1 в Мехико, а вместо него за руль сядет резевный гонщик канадец Николас Латифи.
«Отдам машину Николасу в первой тренировке, поэтому мне придётся быстро познакомиться с трассой во второй сессии», — приводит слова Кубицы пресс-служба команды.
«С нетерпением ожидаю возможности вернуться за руль в Мехико. Такое чувство, что со времени моего предыдущего появления, в Спа, прошло уже много времени. У меня был шанс выступить в первой тренировке в Мексике в прошлом году, поэтому я примерно понимаю, чего ожидать.
Моя цель остаётся неизменной: чисто провести сессию и помочь команде найти направление, в котором надо работать», — сказал Латифи.
Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.
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