Сайнс нацелился на шестое место по итогам сезона

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями в преддверии Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября. За четыре этапа до окончания сезона на счету Сайнса, занимающего шестое место в личном зачёте, 76 очков. Пьер Гасли из «Торо Россо», который располагается на седьмой строчке, имеет на три очка меньше.

Сайнс, который на Гран-при Японии финишировал пятым, выразил надежду, что ему удастся не потерять шестое место в личном зачёте по итогам сезона.

«Обнадёживает, что мне удалось подняться на шестое место после отличного выступления в Сузуке. Это дополнительно мотивирует не сбавлять оборотов до конца сезона.

Остаться на шестой позиции будет непросто, но я поборюсь, используя все доступные нам средства», — приводит слова гонщика пресс-служба команды.