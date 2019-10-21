Сайнс нацелился на шестое место по итогам сезона

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями в преддверии Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября. За четыре этапа до окончания сезона на счету Сайнса, занимающего шестое место в личном зачёте, 76 очков. Пьер Гасли из «Торо Россо», который располагается на седьмой строчке, имеет на три очка меньше.
Сайнс, который на Гран-при Японии финишировал пятым, выразил надежду, что ему удастся не потерять шестое место в личном зачёте по итогам сезона.
«Обнадёживает, что мне удалось подняться на шестое место после отличного выступления в Сузуке. Это дополнительно мотивирует не сбавлять оборотов до конца сезона.
Остаться на шестой позиции будет непросто, но я поборюсь, используя все доступные нам средства», — приводит слова гонщика пресс-служба команды.
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