Вольф назвал этап в Мексике самым сложным из оставшихся

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал об ожиданиях перед Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября.
«Мы понимаем, что оставшиеся четыре гонки станут непростыми для нас, и ожидаем, что Гран-при Мексики станет самым сложным этапом. Большая высота над уровнем моря поставит перед нами непростые задачи, так как низкая плотность воздуха влияет на прижимную силу, эффективность системы охлаждения и мотора.
Такая комбинация не слишком подходит нашей машине. Но мы сделаем всё возможное, чтобы минимизировать потери», — цитирует Вольфа пресс-служба команды.
По итогам Гран-при Японии «Мерседес» досрочно обеспечил себе шестой подряд Кубок конструкторов. В личном зачёте титул достанется кому-то из пары Льюис Хэмилтон — Валттери Боттас. Британец опережает финна на 64 очка.
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