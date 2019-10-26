Васильев: один раз мы «жахнули» мимо поворота, прямо вниз со скалы

В пятницу стартовал первый день Бахи Порталегри, передаёт корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина. Лучшее время на прологе показал португальский пилот Мигель Барбоза, у которого за плечами уже более 10 гонок в Порталегри. Протяжённость второго — и первого полноценного — спецучастка дня составляла 69 километров. Вторую победу одержал Барбоза. Орландо Терранова приехал вторым, отстав на 22 секунды, в «абсолюте» он также стал вторым. Якуб Пшигонски потерял две позиции, его отставание от лидера составило одну минуту и 18 секунд. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов отстали от Якуба на 26 секунд и занимают пятое место.
«Очень опасный был сегодня спецучасток. Горный серпантин, очень узкий, много поворотов было за перепадами. Один раз мы «жахнули» мимо поворота. Прямо вниз со скалы хлопнулись, а потом на дорогу возвращались через лес», — рассказал Васильев.
«Это была дорога без права на ошибку. Всё прошло нормально, я считаю, что для завтрашнего дня у нас позиция нормальная, будем смотреть, что будет происходить. Если сегодня у нас горы «бегали» и овраги с камнями, то завтра, я предполагаю, побегут знаменитые в этой местности «пробковые» деревья», — добавил Жильцов.
В категории Т3 экипаж Фёдора Воробьёва и Кирилла Шубина одержал победы на обоих спецучастках, а вот его главный конкурент Микеле Чинотто пробил колесо и отстал на семь с половиной минут.
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