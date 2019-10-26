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Стюарды посчитали, что Ферстаппен замедлился, хотя он сказал, что не делал этого

Стюарды посчитали, что Ферстаппен замедлился, хотя он сказал, что не делал этого
Авто / Формула-1 0

Международная автомобильная федерация сообщила, что голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен замедлился на мини-секторе, где произошла авария Валттери Боттаса в конце квалификации Гран-при Мексики. Стюарды этапа посчитали, что голландец достаточно замедлился и не нарушал правил прохождения быстрого круга при вывешивании жёлтых флагов, сообщает Motorsport Week.

Интересно, что мнение ФИА расходится со словами самого Ферстаппена на пресс-конференции после победы в квалификации.

«Ведь не было же похоже, что я замедлился, да?» — ответил голландец на вопрос, сбавил ли он скорость. Ферстаппен добавил, что если стюарды признают его виновным, то им следует удалить его лучший круг. Макс добавил, что не считал ситуацию опасной.

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