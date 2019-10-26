Стюарды посчитали, что Ферстаппен замедлился, хотя он сказал, что не делал этого
Международная автомобильная федерация сообщила, что голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен замедлился на мини-секторе, где произошла авария Валттери Боттаса в конце квалификации Гран-при Мексики. Стюарды этапа посчитали, что голландец достаточно замедлился и не нарушал правил прохождения быстрого круга при вывешивании жёлтых флагов, сообщает Motorsport Week.
Интересно, что мнение ФИА расходится со словами самого Ферстаппена на пресс-конференции после победы в квалификации.
«Ведь не было же похоже, что я замедлился, да?» — ответил голландец на вопрос, сбавил ли он скорость. Ферстаппен добавил, что если стюарды признают его виновным, то им следует удалить его лучший круг. Макс добавил, что не считал ситуацию опасной.
Два гонщика удивились, что Ферстаппена не наказали
- 27 октября 2019
-
01:18
-
01:12
-
01:06
-
01:01
-
00:55
-
00:35
-
00:33
-
00:26
-
00:23
-
00:13
- 26 октября 2019
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:43
-
23:29
-
23:13
-
22:34
-
22:06
-
21:45
-
20:41
-
19:15
-
19:10
-
18:46
-
18:33
-
18:02
-
18:00
-
17:02
-
15:33
-
15:01
-
14:04
-
14:00
-
13:02
-
11:41
-
10:47
-
09:21
Партнерский контент