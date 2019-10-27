Россияне впервые стали обладателями Кубка мира по бахам в категории Т3

Экипаж команды Zavidovo Racing Team в составе пилота Фёдора Воробьева и штурмана Кирилла Шубина обеспечили себе победу в общем зачёте Кубка мира по бахам в категории Т3. Воробьёв и Шубин, лидировавшие в общем зачёте, подтвердили первое место победой на Бахе Порталегри.



«Это большой успех для нас! За год мы и наша команда сильно выросли в профессиональном плане. В начале года на Бахе «Северный лес» у нас был первый блин комом: хорошо стартовали, но из-за проблем с проводкой заняли только 6-е место. Но в Кубке много этапов — все думают об очках, и всегда есть шансы на победу. Потом потихоньку все стало выстраиваться, мы распределили обязанности между моей командой Zavidovo Racing Team и SOUTH Raicing, которые занимаются технической поддержкой. Это дало плоды, да и с Кириллом Шубиным получился сплоченный тандем и полное взаимопонимание.



Последняя гонка сезона — Баха Порталегри была непростой. Мы с самого начала со штурманом договорились, что едем в своем темпе и не смотрим на результаты, и у нас получилось выиграть почти все спецучастки. На каждой «сушке» мы копили временной запас, не сбавляли скорость, так как даже 10-минутный разрыв на такой трассе очень легко отыграть. И мы очень рады победе!» — прокомментировал победу Воробьёв.



«В начале сезона я и мечтать не мог, что будет такой удачный сезон и такое количество побед. Это очень приятно, эмоции переполняют. За год мы по-настоящему сработались с пилотом и стали понимать друг друга с полуслова. Чудесный год, а Федор Воробьев — отличный пилот, который сильно вырос и показывает всегда стабильный пилотаж, что как раз и нужно в ралли-рейдах. Надеюсь, что и на «Дакаре-2020», который будет очень тяжёлым, как мне кажется, у нас тоже все будет хорошо», — добавил со своей стороны Шубин.