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Маси: слова Ферстаппена на пресс-конференции не повлияли на его наказание

Маси: слова Ферстаппена на пресс-конференции не повлияли на его наказание
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал ситуацию с наказанием Макса Ферстаппена после квалификации Гран-при Мексики.

«О комментариях Макса на пресс-конференции мы узнали уже после того, как я передал дело стюардам для рассмотрения и попросил их всё внимательно изучить. В итоге мы оштрафовали Макса Ферстаппена в соответствии с существующими правилами, на которые и ориентируются судьи.

Если гонщик не отреагировал на сигнал с одним жёлтым флагом, то его лишают трёх позиций на старте, если жёлтые флаги были двойные, то он теряет на старте пять мест. То, что Макс сказал в разговоре с прессой, не имело значения, поскольку я уже запросил рассмотрение инцидента», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.

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