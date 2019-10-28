Маси: слова Ферстаппена на пресс-конференции не повлияли на его наказание

Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал ситуацию с наказанием Макса Ферстаппена после квалификации Гран-при Мексики.



«О комментариях Макса на пресс-конференции мы узнали уже после того, как я передал дело стюардам для рассмотрения и попросил их всё внимательно изучить. В итоге мы оштрафовали Макса Ферстаппена в соответствии с существующими правилами, на которые и ориентируются судьи.



Если гонщик не отреагировал на сигнал с одним жёлтым флагом, то его лишают трёх позиций на старте, если жёлтые флаги были двойные, то он теряет на старте пять мест. То, что Макс сказал в разговоре с прессой, не имело значения, поскольку я уже запросил рассмотрение инцидента», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.