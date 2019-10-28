Хэмилтон — о Ферстаппене: кто-то атакует агрессивно с умом, а кто-то — глупо

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Все пилоты разные. Кто-то при атаках действует агрессивно и умно, а кто-то — глупо. Одним нужно оставлять больше места, а с другими можно бороться плотнее.
С Маком же ситуация практически наверняка закончится столкновением, если ему не оставить места. В тот момент мне самому было некуда деваться. Не думаю, что Макс намеренно врезался в меня, просто он притягивает различные неприятности. Хорошо, что я смог продолжить гонку», — приводит слова Льюиса Хэмилтон Grand Prix.
Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись на старте Гран-при Мексики, но оба смогли продолжить гонку. Хэмилтон по её итогам одержал победу, а Макс Ферстаппен после этого получил прокол в столкновении с Валттери Боттасом и пришёл к финишу только шестым.
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